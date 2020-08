రాయ్‌పూర్‌ : ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సుక్మా జిల్లాలోని జగర్గుండా ఏరియాలో అటవీ ప్రాంతంలో బుధవారం ఉదయం భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు సంభవించాయి. ఈ ఎదరుకాల్పుల్లో నలుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు బస్తర్‌ ఐజీ పి సుందర్‌ రాజ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఘటనాస్థలి నుంచి మావోయిస్టులకు సంబంధించిన ఆయుధాలను, ఇతర సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. డీఆర్‌జీ, కోబ్రా, సీఆర్‌పీఎఫ్‌ బలగాలు సంయుక్తంగా కూంబింగ్‌ నిర్వహిస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.



Four naxals killed in an exchange of fire during a joint operation by District Reserve Guard (DRG), 201 battalion CoBRA and 223 battalion CRPF in the forest area of Jagargunda, Sukma district today. Weapons seized from the spot: IG Bastar P Sundarraj (file pic). #Chhattisgarh pic.twitter.com/MF4R4fAkzU