సిమ్లా: హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా వ‌రుస రోడ్డు ప్ర‌మాదాలు జ‌రుగుతున్నాయి. గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేని వ‌ర్షాలు కురుస్తుండ‌టంతో రహ‌దారుల‌పై గుంత‌లు ఏర్ప‌డ్డాయి. ఈ గుంత‌లే త‌ర‌చూ ప్ర‌మ‌దాల‌కు కార‌ణ‌మ‌వుతున్నాయి. తాజాగా కులూ జిల్లాలో ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. జిల్లా కేంద్రానికి స‌మీపంలోని మ‌లానా గ్రామంలో సుమో అదుపుత‌ప్పి రోడ్డు ప‌క్క‌న ఉన్న గోతిలో ప‌డింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో న‌లుగురికి తీవ్ర గాయాల‌య్యాయి.



ప్ర‌మాదం గురించిన స‌మాచారం అందిన వెంట‌నే స్థానిక పోలీసులు, అధికారులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. క్ష‌తగాత్రుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం హుటాహుటిన స‌మీప ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదు చేసి ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టిన‌ట్లు కులూ జిల్లా ఎస్పీ గౌర‌వ్ సింగ్ తెలిపారు. ‌



