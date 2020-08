సిమ్లా: హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేని వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప‌లుచోట్ల త‌ర‌చూ కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డుతున్నాయి. కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో కొండ‌ల దిగువ‌న ఉన్న ఇండ్ల‌పైన కూడా కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డుతున్నాయి. దీంతో ఇండ్లు ధ్వంస‌మ‌వుతున్నాయి. జ‌నం గాయప‌డుతున్నారు. తాజాగా హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లోని కులూ జిల్లా మ‌లానా గ్రామంలో జ‌నావాసాల‌పై కొండ‌చరియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో నాలుగు ఇండ్లు ధ్వంస‌మ‌య్యాయి. అయితే, ఈ ప్ర‌మాదంలో ఏ ఒక్క‌రికి గాయాలు కాకాపోవ‌డం సంతోషించ‌ద‌గ్గ విష‌యం.



Himachal Pradesh: Four houses damaged due to heavy rains & landslide in Malana village of Kullu district. No one has been injured in the incident so far. pic.twitter.com/vgW0gHbdPh