ముంబై: అయోధ్య‌లో భూమిపూజ సంద‌ర్భంగా బుధ‌వారం దేశం అంత‌టా పండుగ వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొన్న‌ది. అన్ని రాష్ట్రాల‌ బీజేపీ నాయ‌కులు త‌మ పార్టీ కార్యాల‌యాల్లో ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. భ‌క్తిగీతాలు ఆల‌పించారు. ముంబైలోని బీజేపీ ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యంలో జ‌రిగిన పూజా కార్య‌క్ర‌మాల్లో మ‌హారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి దేవేంద్ర ఫ‌డ్న‌వీస్ పాల్గొన్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌నే స్వ‌యంగా భ‌క్తి గీతాల‌ను ఆల‌పించి కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను అల‌రించారు. ఫ‌డ్న‌వీస్ భ‌క్తి గీతాల ఆలాప‌న‌ను ఈ కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు.



#WATCH Former Maharashtra CM Devendra Fadnavis sang devotional songs at BJP office in Mumbai on the occasion of 'Bhoomi Pujan' of Ram Temple in #Ayodhya, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/TXAZUNVmus