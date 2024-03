Admiral Laxminarayan Ramdas | నేవీ మాజీ చీఫ్‌ అడ్మిరల్ లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్ కన్నుమూత

March 15, 2024 / 06:14 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియన్‌ నేవీ మాజీ చీఫ్‌ అడ్మిరల్ లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్ (Admiral Laxminarayan Ramdas) శుక్రవారం కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న 90 ఏళ్ల వయసున్న ఆయన సికింద్రాబాద్‌లో తుది శ్వాస విడిచినట్లు భారత నావికాదళం తెలిపింది. అడ్మిరల్ లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్ మరణం పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. ఆయనకు భార్య లలితా రాందాస్, కుమార్తెలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

కాగా, లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్ 1933 సెప్టెంబర్‌ 5న తమిళనాడులో బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఢిల్లీలోని కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్‌లో చదువుకున్నారు. 1949లో 15వ ఏట డెహ్రాడూన్‌లోని జాయింట్ సర్వీసెస్ వింగ్ (జేఎస్‌డబ్ల్యూ)లో ఇండియన్ నేవీ తొలి కోర్సులో చేరారు. 1953 సెప్టెంబరు 1న నౌకాదళంలోకి ప్రవేశించారు. గ్రీన్‌విచ్‌లోని రాయల్ నావల్ కాలేజీలో కమ్యూనికేషన్ స్పెషలిస్ట్‌గా శిక్షణ పొందారు.

1971లో జరిగిన భారత్‌- పాకిస్థాన్‌ యుద్ధంలో ఐఎన్‌ఎస్‌ బియాస్‌కు లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్ నాయకత్వం వహించారు. నౌకాదళ ఆపరేషన్‌లో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. అత్యున్నత శౌర్య పురస్కారమైన వీర్ చక్ర ఆయనను వరించింది. 1990 నవంబర్ 30న చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టాఫ్‌గా నియమితులయ్యారు. 1993 జూన్‌లో మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎస్‌ఎఫ్‌ రోడ్రిగ్స్ పదవీ విరమణ తర్వాత చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా పనిచేశారు. 1993 సెప్టెంబర్‌ 30న పదవీవిరమణ చేశారు.

మరోవైపు అడ్మిరల్ లక్ష్మీనారాయణ రాందాస్‌ పవీవిరమణ తర్వాత ప్రముఖ శాంతి కార్యకర్తగా ఉద్భవించారు. అణు నిరాయుధీకరణ కోసం ఆయన గళమెత్తారు. తమిళనాడులో కూడంకుళం అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు. భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ మధ్య శాంతిని నెలకొల్పేందుకు కృషి చేశారు. దీనికిగాను 2004లో ప్రతిష్టాత్మక రామన్ మెగసెసే అవార్డు అందుకున్నారు.

With profound grief and a heavy heart, we regret to announce the sad demise of Admiral Laxminarayan Ramdas PVSM, AVSM, VrC, VSM (Retd), former Chief of the Naval Staff, age 90 years, on #15Mar 24 at Secundarabad.

