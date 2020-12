ఆసుపత్రిలో చేరిన బెంగాల్‌ మాజీ సీఎం

కోల్‌కతా : పశ్చిమ బెంగాల్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి బుద్ధదేవ్‌ బట్టాచార్య శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతూ బుధవారం కోల్‌కత్తాలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయనకు అన్ని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని, త్వరలో పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. బుద్ధదేవ్‌ బట్టాచార్య (76) 2000 నుంచి 2011 వరకు 11 ఏళ్ల పాటు పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.

గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ స్థాయి తగ్గి, బీపీ పడిపోయి శ్వాసతీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారడంతో ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరారు. చికిత్సకు కోలుకొని మళ్లీ ఇప్పుడు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తృణముల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ స్పందిస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు. బుద్ధదేవ్‌ బట్టాచార్య త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.



Concerned to hear that former Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee has been hospitalised with breathing problems. Praying for his speedy recovery and wishing him well