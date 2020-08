మాజీ ముఖ్యమంత్రికి కరోనా పాజిటివ్‌

గువహటి: అసోం మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ నేత‌ తరుణ్ గొగోయ్ కరోనా బారినపడ్డారు. తనకు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయినట్లు తరుణ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. 'నిన్న నాకు కోవిడ్‌-19 పాజిటివ్‌గా తేలింది. గత కొన్ని రోజులలో నాతో కాంటాక్ట్‌ అయిన వారు వెంటనే కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని' ఆయన ట్విటర్లో కోరారు. గత కొద్దిరోజుల నుంచి అసోంలోనూ కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు పెరుగుతున్నాయి.

I have been tested Covid 19 positive yesterday. People who came in contact with me during Last few days they should go for Covid test immediately.