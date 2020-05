చిత్తూరు: లాక్ డౌన్ కార‌ణంగా ఇపుడు ప్ర‌జంతా ఇళ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మైన విష‌యం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ప్ర‌భావంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉండే గిరిజ‌నులు ఆక‌లితో అల‌మ‌టించ‌కుండా ఫారెస్ట్ సిబ్బంది గొప్ప మ‌న‌సు చాటుకుంటున్నారు.

చిత్తూరు జిల్లాలోని శేషాచ‌లం అడ‌వుల్లో నివ‌సించే యానాది గిరిజ‌నుల‌కు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ సిబ్బంది అవ‌స‌ర‌మైన నిత్య‌వ‌స‌ర స‌రుకులు , ఇత‌ర సామాగ్రి అంద‌జేస్తున్నారు. లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో గిరిజ‌నులెవ‌రూ బ‌య‌ట‌కు రాకుండా ఇళ్ల‌లోనే ఉండి క‌రోనా బారిన ప‌డ‌కుండా ఉండాల‌ని సూచిస్తున్నారు.



Forest Department staff of Chittoor, enquiring to well being of Yanadi tribals and providing relief material to tribes in Seshachalam Forests.