2017 డిసెంబ‌ర్ లో గుంత‌లో ప‌డిపోయిన పిల్ల ఏనుగును ఫారెస్ట్ గార్డు ప‌ల‌నీచ‌మి శ‌ర‌త్ కుమార్ అనే వ్య‌క్తి కాపాడాడు. న‌డ‌వ‌లేని ప‌రిస్థితిలో ఉన్న గున్న ఏనుగును శర‌త్ కుమార్ ఎంతో ధైర్యం చేసి త‌న క‌న్నా ఎక్కువ బ‌రువున్నా..దాన్ని త‌న రెండు భుజాల‌పై ఎత్తుకొచ్చి సురక్షితంగా త‌ల్లి వ‌ద్ద‌కు చేర్చాడు. అప్ప‌ట్లో త‌మిళ‌నాడుకు చెందిన శ‌ర‌త్ కుమార్ పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిసింది.

శ‌ర‌త్ కుమార్ ఏనుగు పిల్ల‌ను మోసుకుంటూ వెళ్తున్న ఫొటో మ‌రోసారి ప్ర‌జల మ‌న‌సును హ‌త్తుకుంటోంది. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి దీపికా బాజ్‌పేయి ఈ ప్లాష్ బ్యాక్ ఫొటోను ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేయ‌గా..సోష‌ల్‌మీడియాలో నెటిజ‌న్లు ఫారెస్గ్ గార్డుకు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేస్తున్నారు.

Flashback pic. Rescue of an elephant calf by a forest guard from TamilNadu made news. Mr. Palanichamy carried the half on his shoulders which had fallen into a ditch. The calf was later united with its mother. pic.twitter.com/VKqbD3hrc0