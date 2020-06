బావిలో చిరుత... రక్షించిన అటవీసిబ్బంది... వీడియో

వడోదర : ప్రమాదవశాత్తు బావిలో పడ్డ ఆడ చిరుతపులిని అటవీశాఖ సిబ్బంది సురక్షితంగా రక్షించారు. ఈ ఘటన గుజరాత్‌ రాష్ట్రం చోటా ఉదేపూర్‌ జిల్లాలోని రన్వాడ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. ఓ రైతు పొలంలో గల 50 ఫీట్ల బావిలో గడిచిన రాత్రి చిరుత పడింది. ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్లిన రైతు బావిలో చిరుతను గమనించాడు. విషయం గ్రామంలో తెలియడంతో చిరుతను చూసేందుకు పెద్దఎత్తున స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. చిరుతను రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. తాళ్లతో ఓ నిచ్చెనను బావిలోకి దించారు. చిరుత నిచ్చెన సహాయంతో బావి నుంచి బయటకు వచ్చి పరుగున వెళ్లిపోయింది. చీకటి కారణంగా చిరుత బావిలో పడిఉండొచ్చని అటవీ ఆధికారులు పేర్కొన్నారు.



Gujarat: After three hours of hard work, the forest department safely rescued a Leopard ???? that fell into 50 feet deep well in Runwad village of Chhota Udepur District #AIRVideo: Rajesh Rathva pic.twitter.com/PCFskfKzEQ