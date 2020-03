తాహిర్‌ హుస్సేన్‌ మెడకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు

న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలో అల్లర్లకు ఆప్‌ కౌన్సిలర్‌ తాహిర్‌ హుస్సేనే కారణమని ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. ఢిల్లీ అల్లర్లకు హుస్సేన్‌ నివాసం, ఆయనకు చెందిన ఫ్యాక్టరీ అడ్డాగా మారినట్లు పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ చాంద్‌బాగ్‌లోని హుస్సేన్‌ ఫ్యాక్టరీ వద్ద ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులు పూర్తి స్థాయిలో ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఇప్పటికే 302 సెక్షన్ కింద పోలీసులు హుస్సేన్ పై కేసు నమోదు చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీ శాంతి భద్రతల అదనపు కమిషనర్‌ ఎస్‌ఎన్‌ శ్రీవాత్సవ మీడియాతో మాట్లాడారు. మున్సిపల్‌ కౌన్సిలర్‌ తాహిర్‌ హుస్సేన్‌పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అల్లర్లకు కారకులైన వారికి శిక్ష పడేలా పని చేస్తామని శ్రీవాత్సవ పేర్కొన్నారు. తాహిర్‌ ఇంట్లో భారీగా పెట్రోల్‌ బాంబులు, యాసిడ్‌ ప్యాకెట్లు లభ్యమైన విషయం విదితమే. ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో అధికారి అంకిత్‌ శర్మ హత్యలో తాహిర్‌ పాత్ర ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. తన పార్టీ నేతపై ఆరోపణలు రావడంతో సీఎం కేజ్రీవాల్‌ దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. తాహిర్‌ను తక్షణమే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్‌ చేశారు కేజ్రీవాల్‌.



Delhi: A team of Delhi Forensic Science Laboratory collects evidence from municipal councillor Tahir Hussain's factory in Chang Bagh area. Yesterday, Aam Aadmi Party suspended him from its primary membership. #DelhiViolence pic.twitter.com/PQXuB280BI