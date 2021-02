శ్రీన‌గ‌ర్‌: ‌యూరోపియ‌న్ యూనియ‌న్‌తోపాటు మొత్తం 24 దేశాల‌కు చెందిన ప్ర‌తినిధులతో కూడిన బృందం ఇవాళ జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ సంద‌ర్శ‌న‌కు వ‌చ్చింది. బుధ‌వారం ఉద‌యం శ్రీన‌గ‌ర్‌కు చేరుకున్న ఆ బృందానికి స్థానికులు పూలు చ‌ల్లుతూ సాంప్ర‌దాయ‌బ‌ద్దంగా స్వాగ‌తం ప‌లికారు. ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా వారు క‌శ్మీర్‌, జ‌మ్ము రీజియ‌న్‌ల‌లోని వివిధ ప్రాంతాలను సంద‌ర్శించ‌నున్నారు. ఇటీవ‌ల జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లో జిల్లా అభివృద్ధి క‌మిటీల‌కు ఎన్నికైన స్థానిక ప్ర‌జాప్ర‌తినిధుల‌తో, అక్క‌డి ప్ర‌భుత్వంతో ఇంటరాక్ట్ కానున్నారు.



కాగా, శ్రీన‌గ‌ర్‌కు చేరుకున్న ప్ర‌తినిధి బృందంలో చిలీ, బ్రెజిల్‌, క్యూబా, బొలీవియా, ఎస్తోనియా, ఫిన్‌లాండ్‌, ఫ్రాన్స్‌, ఐర్లాండ్‌, నెద‌ర్లాండ్స్‌, పోర్చుగ‌ల్‌, బెల్జియం, స్పెయిన్‌, స్వీడ‌న్‌, ఇట‌లీ, బంగ్లాదేశ్‌, మ‌లావి, ఎరిత్రియా, కోట్ డిలావ‌ర్‌, ఘ‌నా, సెనెగ‌ల్‌, మ‌లేషియా, త‌జికిస్థాన్‌, కిర్గిజ్‌స్థాన్ దేశాల ప్ర‌తినిధుల‌తోపాటు యూరోపియ‌న్ యూనియ‌న్ ప్ర‌తినిధి కూడా ఉన్నారు.

The delegation of foreign envoys visiting Jammu and Kashmir, being accorded traditional welcome upon their arrival. pic.twitter.com/yQcnEElYd3

Jammu and Kashmir: French envoy Emmanuel Lenain and Italian envoy Vincenzo de Luca interact with locals in Magam block of Budgam district. A batch of foreign envoys is visiting the union territory. pic.twitter.com/9OZGsO7C0m

Jammu and Kashmir: The visiting foreign envoys arrived at Magam block of Budgam district. They were briefed on Panchayati Raj and grievance redressal through Back to villages and Block, when admn reaches the doorstep of people. The delegation also interacted with locals. pic.twitter.com/MOdfHCAtHr