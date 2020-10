భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఉప ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారం జోరుగా కొన‌సాగుతున్న‌ది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత‌లు, అభ్య‌ర్థులు పోటీప‌డి ప్ర‌చారం నిర్వ‌హిస్తున్నారు. తాజాగా మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి శివ‌రాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌ జౌరా, మొరెనా బ‌హిరంగ స‌భ‌ల్లో ప్ర‌సంగించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న ప్ర‌జ‌లు దేవుళ్ల‌ని, తాను పూజారిన‌ని చెప్పుకున్నారు. 'నా దృష్టిలో ప్ర‌జ‌లు దేవుళ్లు. నేను వారికి పూజారిని. నేను గ‌తంలో రైతులకు జీరో ప‌ర్సెంట్ వ‌డ్డీకి రుణాలు ఇచ్చాను. కానీ సేట్ క‌మల్‌నాథ్ మాత్రం వారి నుంచి ఆ రుణాల‌ను తిరిగి లాగేసుకున్నారు' అని శివ‌రాజ్‌సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.



Madhya Pradesh: CM Shivraj Singh Chouhan addresses a public rally in Jaura, Morena as part of his by-election campaign.



"For me, public is god & I'm the priest. I gave loan at 0% but Seth Kamal Nath you snatched it away from farmers & instead gave them a loan at 18%," he said. pic.twitter.com/aChDAvfvDj