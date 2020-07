కరోనా రోగుల్లో మనోస్థైర్యాన్ని నింపేందుకు ఫ్లాష్‌ మాబ్‌

బెంగళూరు : కరోనా రోగుల్లో మనోస్థైర్యాన్ని పెంచడానికి గాను కరోనా వార్డులో హెల్త్‌కేర్ కార్మికులు డ్యాన్స్ ఫ్లాష్ మాబ్ చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఈ సంఘటన కర్ణాటకలోని విజయనగర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో జరిగింది.



వార్తా సంస్థ ANI ఈ విడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసింది. వీడియోలో 1999 కన్నడ చిత్రం ఉపేంద్రలోని మస్తు మస్తు హుడుగి బండలు పాటకు వైద్యులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు నృత్యం చేస్తున్నారు. హెల్త్‌కేర్ నిపుణులతో పాటు, కొందరు అసింప్టోమాటిక్ కరోనా రోగులు కూడా ఈ ఫ్లాష్ మాబ్‌లో పాల్గొన్నారు. సుమారు 30 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో చాలా మంది మాస్కులు ధరించి, ఒకే రకమైన స్టెప్పులు వేస్తూ ఆనందంగా నృత్యం చేశారు. ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే లక్షల్లో లైకులు, వ్యూస్‌ వచ్చిపడ్డాయి.

#WATCH Karnataka: Asymptomatic #COVID19 positive patients organise a flash mob at a COVID care centre in Bellary where they are admitted. (19.07.2020) pic.twitter.com/30D6E4ESOV