లారీ - కారు ఢీ : ఐదుగురు మృతి

హైదరాబాద్‌ : గుజరాత్‌లోని సురేంద్రనగర్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. లింబ్డి వద్ద వేగంగా వచ్చిన కారు అదుపుతప్పి ముందున్న లారీనీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడ్డ వ్యక్తిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కారు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.



Gujarat: Five people killed, one injured after a car rammed into a truck in Limbdi, Surendranagar district, early morning today pic.twitter.com/FAREPWUho3