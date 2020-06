ఐదుగురు నక్సల్స్‌ లొంగుబాటు

రాయ్‌పూర్‌ : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మా జిల్లాలో ఐదుగురు నక్సల్స్‌ లొంగిపోయారు. జిల్లా ఎస్‌ఎస్పీ సిద్ధార్థ తివారీ, ఎస్పీ సాలాభ్‌ సిన్హా, సెంట్రల్‌ రిజర్వర్‌ పోలీసు ఫోర్స్‌ ఎదుట నక్సల్స్‌ సరెండర్‌ అయ్యారు. ఈ నలుగురిలో ఒక మహిళా నక్సలైట్‌ ఉన్నారు. వీరిలో ఇద్దరి తలపై రూ. 5 లక్షల రివార్డు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఉపాధి కల్పిస్తామని పోలీసులు భరోసానిచ్చారు.



Chhattisgarh: Five Naxals have surrendered in Sukma district before SSP Siddhartha Tiwari, SP Shalabh Sinha & officers of Central Reserve Police Force. Out of the five Naxals, 2 were carrying rewards of Rs 5 lakhs on their heads. pic.twitter.com/T7jLB8XoB2