తొలి పాజిటివ్ కేసు..ఇపుడు నెగెటివ్

అరుణాచ‌ల్ : అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ లో న‌మోదైన తొలి క‌రోనా పాజిటివ్ కేసు ఇపుడు నెగెటివ్ గా నిర్దార‌ణ అయింది. క‌రోనా పాజిటివ్ వ్య‌క్తికి రెండో సారి ప‌రీక్ష నిర్వ‌హించ‌గా నెగిటివ్ వ‌చ్చింది. ఆ త‌ర్వాత 3, 4వ సారి కూడా ప‌రీక్ష‌లు చేయ‌గా నెగెటివ్ వ‌చ్చింది. దీంతో ప్ర‌స్తుతం అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ లో క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులేవి లేవ‌ని ఆ రాష్ట్ర సీఎం పెమా ఖండూ తెలిపారు. ఈ మేర‌కు ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇంటిలోనే ఉండండి..సుర‌క్షితంగా ఉండండి అంటూ హ్యాష్ ట్యాగ్ జ‌త చేశారు.

The first positive #COVID19 case of Arunachal Pradesh has tested negative (twice) after conducting 3rd & 4th test consecutive. The number of positive case in state is now 0: Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh pic.twitter.com/EBUpQ2UyU1