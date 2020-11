ఘ‌జియాబాద్‌: ‌యూపీలో భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. ఘ‌జియాబాద్ జిల్లా ద‌స్నా ఏరియాలోని పారిశ్రామిక వాడ‌లో శుక్ర‌వారం ఉద‌యం ఈ ప్ర‌మాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్ర‌మాదానికి సంబంధించిన స‌మాచారం అందిన వెంట‌నే అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది, పోలీసులు ఘ‌టనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. నాలుగు ఫైరింజ‌న్‌ల సాయంతో మంట‌ల‌ను ఆర్పేశారు. కాగా ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేద‌ని పోలీసులు తెలిపారు. ప్ర‌మాదానికిగ‌ల కార‌ణాలు తెలియాల్సి ఉంద‌న్నారు.



Ghaziabad: Fire breaks out at a factory in Dasna. Four fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/ebhCzoxgpE