ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ‌ముంబైలో ఓ కంటెయిన‌ర్‌కు మంట‌లు అంటుకున్నాయి. పీవీసీ ఫిట్టింగ్ మెటీరియ‌ల్‌తో వెళ్తున్న కంటెయిన‌ర్‌లో ఒక్క‌సారిగా మంట‌లు చెల‌రేగాయి. ముంబైలోని ముంబ్రా బైపాస్ ద‌గ్గ‌ర ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. ప్ర‌మాదం స‌మాచారం అందిన వెంట‌నే రీజ‌న‌ల్ డిజాస్ట‌ర్ మేనేజ్‌మెట్ సెల్ (ఆర్‌డీఎంసీ) బృందం, అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని మంట‌ల‌ను ఆర్పారు. అయితే ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఎలాంటి ప్రాణ న‌ష్టం జ‌రుగ‌లేద‌ని, ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేద‌ని పోలీసులు తెలిపారు. కంటెయిన‌ర్‌లోని సామాగ్రి మాత్రం పూర్తిగా కాలిపోయింద‌న్నారు.

