నోయిడా : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గ్రేటర్‌ నోయిడాలోని నేషనల్‌ పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎన్‌పీసీఎల్) సబ్‌స్టేషన్‌లో బుధవారంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. సబ్‌స్టేషన్‌లోని ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లలో ఒక్కసారిగా మంటలు చేలరేగాయి. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లో ఆయిల్‌ ఉండడంతో మంటలు వేపిస్తున్నాయి. దీంతో సబ్‌స్టేషన్‌లోని అన్ని ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లకు మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాగా, ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు.

#WATCH Greater Noida: A fire has broken out at substation of Noida Power Company Limited (NPCL) in sector 148. Fire tenders at the spot; firefighting operations underway. pic.twitter.com/5vMIwN2l4R