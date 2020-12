అహ్మ‌దాబాద్ : గుజ‌రాత్ అహ్మ‌దాబాద్‌లోని ఓ ర‌సాయన ప‌రిశ్ర‌మ‌లో బుధ‌వారం తెల్ల‌వారుజామున భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. అగ్నికీల‌లు ఎగిసిప‌డ‌టంతో అప్ర‌మ‌త్త‌మైన సిబ్బంది అగ్నిమాప‌క సిబ్బందికి స‌మాచారం అందించారు. ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకున్న 20 ఫైరింజ‌న్లు మంట‌ల‌ను అదుపు చేశాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ న‌ష్టం సంభ‌వించ‌లేద‌ని అగ్నిమాప‌క శాఖ అధికారి రాజేశ్ భ‌ట్ తెలిపారు.



#UPDATE | Fire broke out at around 1 am and it has been brought under control. No casualties reported so far: Rajesh Bhatt, Chief Fire Officer, Ahmedabad. #Gujarat https://t.co/Vmz6FwxVD5