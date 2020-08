అహ్మ‌దాబాద్‌: గుజరాత్‌లో భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. శనివారం మధ్యాహ్నం వల్సాద్‌ జిల్లా వ్యాపి నగరంలోని ఓ కెమిక‌ల్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒక్క‌సారిగా అగ్నికీల‌లు ఎగిసిప‌డ్డాయి. ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన వెంట‌నే ఫ్యాక్టరీ ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. దాంతో స్థానికులు తీవ్ర‌ భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంట‌నే ఇండ్ల నుంచి బ‌య‌టికి ప‌రుగులు తీశారు. కాగా, ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన వెంట‌నే స‌మాచారం అందుకున్న అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ఘ‌ట‌నా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఎనిమిది ఫైరింజ‌న్‌ల సాయంతో మంట‌ల‌ను ఆర్పుతున్నారు. అయితే ప్ర‌మాదంలో ప్రాణనష్టం, ఆస్తి న‌ష్టం ఎంత మేర‌కు జ‌రిగింది, ప్రమాదానికిగ‌ల‌ కారణాలు ఏమిటి అనే వివ‌రాలు తెలియాల్సి ఉంది.



#WATCH Gujarat: Fire breaks out at a chemical factory in Vapi, Valsad. More than 8 fire tenders are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/ELsVSD2x1W