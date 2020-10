అహ్మ‌దాబాద్‌: గుజ‌రాత్‌లో భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. అహ్మ‌దాబాద్ న‌గ‌రం తులిప్ ఎస్టేట్‌లోని ఓ కెమిక‌ల్ ఫ్యాక్ట‌రీలో ఒక్క‌సారిగా మంట‌లు చెల‌రేగాయి. ఫ్యాక్ట‌రీ సిబ్బంది ఇచ్చిన స‌మాచారం మేరకు పోలీసులు, అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. మొత్తం 17 ఫైరింజ‌న్‌ల సాయంతో మంట‌ల‌ను ఆర్పుతున్నారు. అయితే ప్ర‌మాదంలో ప్రాణ న‌ష్టం, ఆస్తి న‌ష్టానికి సంబంధించి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కైతే ఎలాంటి స‌మాచారం లేద‌ని, మ‌రిన్ని వివ‌రాలు తెలియాల్సి ఉంద‌ని అధికారులు చెబుతున్నారు.



Gujarat: Fire breaks out at a chemical factory in Tulip Estate of Ahmedabad city. 17 fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/6MHxiVbHf1