హైద‌రాబాద్‌: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఆగ్రాలో ఉన్న ఓ కెమిక‌ల్ ఫ్యాక్ట‌రీలో ఇవాళ మ‌ధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. న‌గ‌రంలోని సికంద్రా ప్రాంతంలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. అయితే ఇప్ప‌టికే వ‌ర‌కు ఆ దుర్ఘ‌ట‌న‌లో చ‌నిపోయిన‌ట్లు ఎట‌వంటి స‌మాచారం లేదు. అగ్ని ప్ర‌మాదం జరిగిన ర‌సాయ‌నిక ఫ్యాక్ట‌రీ స‌మీపంలోనే కూర‌గాయ‌ల మార్కెట్ కూడా ఉన్న‌ది. అయితే ఎగిసిప‌డుతున్న మంట‌ల్ని ఆర్పేందుకు అగ్నిమాప‌క ద‌ళాలు రంగంలోకి దిగాయి. భారీ స్థాయిలో న‌ల్ల‌టి పొగ క‌మ్ముకుంటోంది. దీంతో స్థానిక ప్ర‌జ‌లు భ‌యాందోళ‌న‌ల‌కు గుర‌వుతున్నారు.



