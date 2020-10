ముంబై : మ‌హారాష్ర్ట రాజ‌ధాని ముంబైలో గురువారం అర్ధ‌రాత్రి భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. ముంబై సెంట్ర‌ల్‌లోని ఓ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లో మంట‌లు చెల‌రేగ‌డంతో.. స‌మీపంలో ఉన్న నివాస స‌ముదాయాల ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఆందోళ‌న‌కు గుర‌య్యారు. మాల్‌లోని రెండు, మూడు అంతస్తుల్లో మంట‌లు వ్యాపించాయి. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ప‌క్క‌నే ఉన్న 55 అంత‌స్తుల భ‌వ‌నంలోని ప్ర‌జ‌లంద‌రూ త‌మ నివాసాల‌ను ఖాళీ చేశారు. ఆ భ‌వ‌నం నుంచి సుమారు 3,500 మంది బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చారు. అగ్నిప్ర‌మాదానికి గ‌ల కార‌ణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకున్న 24 ఫైరింజ‌న్లు మంట‌ల‌ను అదుపు చేశాయి. ఈ క్ర‌మంలో ఇద్ద‌రు సిబ్బంది గాయ‌ప‌డ్డారు. ఈ అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదు చేసుకున్న పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు.



#WATCH: Firefighting operation underway at a mall in Nagpada area in Mumbai where a fire broke out last night.



It has been declared a level-5 fire. #Maharashtra pic.twitter.com/YDpgpRHXcm