ఒక కార్య‌క్ర‌మంలో ఏక్ పాల్ కా జీనా అనే బాలీవుడ్ సాంగ్‌కి తండ్రీ, కొడుకులిద్ద‌రూ డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. హృతిక్ రోష‌న్ అభిమానుల‌కు ఈ వీడియో త‌ప్ప‌కుండా న‌చ్చుతుంది అన‌డంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అంత‌లా పెర్ఫామెన్స్ ఇచ్చారు. రోష‌న్ ప్ర‌కాస్ అనే ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. అంతేకాదు బాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ హీరో హృతిక్ రోష‌న్ త‌ప్ప‌కుండా చూడాలంటూ అత‌నికి ట్యాగ్ చేశారు.

59 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో హృతిక్ రోష‌న్ తొలిచిత్రం క‌హో నా.. ప్యార్ హై అనే చిత్రంలోని ఏక్ పాల్ కా జీనాకు స్టెప్పులేశారు. తండ్రీ, కొడుకులిద్ద‌రూ ఉత్సాహ‌భ‌రితంగా ప్ర‌ద‌ర్శించారు. ఈ వీడియోకు 1900ల‌కు పైగా లైకులు, అనేక రీట్వీట్ల‌ను సొంతం చేసుకున్న‌ది. "ఓహ్ మై గాడ్. సూపర్ కొడుకు సూపర్ ఫాదర్" అని నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Hey @iHrithik sir have you seen this...

This made my day...

Thankyou for making my childhood awesome... Love you ❤️#hrithikroshan #ihrithik #hrithik #roshan #Bollywood #myfabactor pic.twitter.com/Z6ys5BKTuj