జైపూర్ : కొత్త సాగు చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా రైతుల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు, నిర‌స‌న‌లు కొన‌సాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సాగు చ‌ట్టాల‌ను వెన‌క్కి తీసుకునే వ‌ర‌కు త‌మ పోరాటం కొన‌సాగుతుంద‌ని భార‌తీయ కిసాన్ యూనియ‌న్ నాయ‌కులు రాకేశ్ తికాయిత్ ప్ర‌క‌టించారు. సాగు చ‌ట్టాల‌ను వెన‌క్కి తీసుకోక‌పోతే.. పార్ల‌మెంట్ ముట్ట‌డికి పిలుపునిస్తామ‌ని హెచ్చ‌రించారు. ఈసారి 4 ల‌క్ష‌ల ట్రాక్ట‌ర్లు కాదు.. 40 ల‌క్ష‌ల ట్రాక్ట‌ర్ల‌తో ర్యాలీ నిర్వ‌హిస్తామ‌ని చెప్పారు. త్వ‌ర‌లోనే తేదీల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తామ‌న్నారు. నిన్న రాజ‌స్థాన్‌లో జ‌రిగిన రైతుల స‌మావేశంలో ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశార‌య‌న‌. ఢిల్లీ స‌రిహ‌ద్దుల్లో రైతుల నిర‌స‌న‌ల నేప‌థ్యంలో పోలీసులు ప‌క‌డ్బందీ బందోబ‌స్తు ఏర్పాటు చేశాయి. జ‌న‌వ‌రి 26న చేప‌ట్టిన కిసాన్ ర్యాలీలో తీవ్ర ఘ‌ర్ష‌ణ‌లు చెల‌రేగిన విష‌యం తెలిసిందే. ట్రాక్ట‌ర్ ప‌రేడ్ హింసాత్మ‌కంగా మారింది. ఆ ప‌రిస్థితుల దృష్ట్యా పోలీసులు రైతుల వ్యాఖ్య‌ల‌పై దృష్టి సారించి, ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు స‌మీక్షిస్తున్నారు.



Our next call will be for a march to Parliament, and not just 4 lakh tractors but 40 lakh tractors will go there if farm laws are not taken back: BKU leader Rakesh Tikat at a farmers rally in Sikar, Rajasthan yesterday pic.twitter.com/OCQE9GxsQr