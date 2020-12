మరోసారి భోజనాన్ని వెంట తెచ్చుకున్న రైతు నేతలు

న్యూఢిల్లీ: వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న రైతు సంఘాల నేతలు కేంద్రంతో చర్చల సందర్భంగా మరోసారి తమ భోజనాన్ని వెంట తెచ్చుకున్నారు. శనివారం ఐదో విడత చర్చల విరామ సమయంలో అంతా కలిసి ఆహారాన్ని తీసుకున్నారు. ఈ నెల 3న కేంద్రంతో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా రైతు నేతల కోసం అధికారులు భోజన ఏర్పాట్లు చేయగా వారు తిరస్కరించారు. తమ వెంట తెచ్చుకున్న ఆహారాన్ని భుజించారు. తాజాగా శనివారం కూడా అదే పద్ధతిని పాటించారు. తద్వారా తమ డిమాండ్లపై ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గబోమని పరోక్షంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రైతు సంఘ నేతలు హెచ్చరిక సందేశాన్ని పంపారు.



#WATCH Delhi: Farmer leaders, present at the fifth round of talks with Central Government, have food that they had carried to the venue.



A Kar Sewa vehicle that carried food for them arrived here earlier today. They'd got their own food even during 4th round of talks on Dec 3. https://t.co/hDP8cwzSGJ pic.twitter.com/XSR6m2lljS