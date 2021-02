చెన్నై: సుదీర్ఘ విరామం త‌ర్వాత అభిమానుల‌కు క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల‌ను ప్ర‌త్యక్షంగా చూసే అవ‌కాశం ల‌భించింది. భార‌త్‌-ఇంగ్లండ్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య శ‌నివారం ప్రారంభ‌మ‌య్యే మ్యాచ్‌ను స్టేడియంలో కెపాసిటీలో 50 శాతం మంది ప్రేక్ష‌కులు ప్ర‌త్య‌క్షంగా వీక్షించేందుకు అనుమ‌తి ల‌భించింది. దాంతో చెన్నైలోని చెపాక్ ఏరియాలోగ‌ల ఎంఏ చిదంబ‌రం స్టేడియం బ‌య‌ట మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం వంద‌లాది ప్రేక్ష‌కులు భారీ క్యూ లైన్‌ల‌లో నిల‌బ‌డ్డారు. కొవిడ్ నిబంధ‌న‌ల‌న ప‌క్క‌కుపెట్టి మ‌రీ టికెట్ల కోసం కిక్కిరిసిపోయి పోటీప‌డుతున్నారు. భార‌త్‌-ఇంగ్లంగ్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఈ నెల 13 నుంచి 17 వ‌ర‌కు రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ జ‌రుగ‌నుంది. ‌‌



Chennai: Fans queue up for tickets outside Chepauk's M.A. Chidambaram Stadium ahead of 2nd Test Match between India and England from13th to 17th February, 2021 pic.twitter.com/Izjzq4pKhO