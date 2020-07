అమితాబ్ కోలుకోవాలంటూ అభిమానుల యాగం

కోల్‌క‌తా: ‌బాలీవుడ్ సూప‌ర్‌స్టార్ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి బారి నుంచి త్వ‌రగా కోలుకోవాలంటూ పలు ప్రాంతాల్లో ఆయ‌న అభిమానులు ప్రార్థ‌న‌లు చేస్తున్నారు. అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, ఆయ‌న కుమారుడు అభిషేక్ బ‌చ్చ‌న్‌, కోడ‌లు ఐశ్వ‌ర్యారాయ్ బ‌చ్చ‌న్, ఇత‌ర కుటుంబ‌స‌భ్యులు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని వారు ప్రార్థిస్తున్నారు. తాజాగా ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లోని కోల్‌క‌తాలో సైతం అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ క‌రోనా బారి నుంచి త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాలంటూ ఆయ‌న అభిమానులు మ‌హా మృత్యుంజ‌య యాగం చేప‌ట్టారు. అమితాబ్ కోలుకునే వ‌ర‌కు తాము యాగాన్ని కొన‌సాగిస్తామ‌ని వారు తెలిపారు.



కాగా, ఆదివారం అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ స‌తీమ‌ణి జ‌యాబ‌చ్చ‌న్ మిన‌హా ఆ కుటుంబంలోని స‌భ్యులంద‌రికీ క‌రోనా పాజిటివ్ వ‌చ్చింది. దీంతో వారంతా ప్ర‌స్తుతం క‌రోనా ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో వారు సాధ్య‌మైనంత తొంద‌ర‌గా కోలుకోవాలంటూ అభిమానులు మ‌హా మృత్యుంజ‌య యాగం చేప‌ట్టారు.



West Bengal: Fans of Amitabh Bachchan organise a 'mahamrityunjay yagna' in Kolkata, praying for his speedy recovery from #COVID19. Vijay Pathodiya, a fan says, "This yagna will continue until he recovers from the virus." (12.07.20) pic.twitter.com/PoOsLIm4Om