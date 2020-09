ల‌ఢ‌ఖ్‌: దేశం కోసం అహోరాత్రులు శ్రమిస్తున్న త‌మ బిడ్డ‌లను చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్న‌ద‌ని భార‌త్‌-చైనా స‌రిహ‌ద్దుల్లో ల‌ఢ‌ఖ్ స్కౌట్స్‌లో విధులు నిర్వ‌హిస్తున్న ఇద్ద‌రు సైనికుల త‌ల్లి‌తండ్రి చెప్పారు. దేశ ర‌క్ష‌ణ కోసం శ‌త్రుసేన‌ల‌తో పోరాడుతున్న సైన్యంలో త‌మ‌ ఇద్ద‌రు కుమారులు ఉండ‌టం చాలా గ‌ర్వంగా ఉంద‌ని చెబుతూ వారు ఉద్వేగానికి లోన‌య్యారు.

త‌న‌కు ఇద్ద‌రు కొడుకుల‌ని, ఇద్ద‌రూ సైన్యంలోకి వెళ్లార‌ని, ప్ర‌స్తుతం ఇద్ద‌రూ ల‌ఢ‌ఖ్ స్కౌట్స్‌లో విధులు నిర్వ‌హిస్తున్నార‌ని వారి తండ్రి తెలిపారు. ఇద్ద‌రు కొడుకులు సైన్యంలోనే ఉన్నందుకు ఒక తండ్రిగా తానేమీ భ‌య‌ప‌డ‌టం లేద‌ని ఆయ‌న చెప్పారు. తాము ల‌ఢ‌ఖ్ వాసుల‌మ‌ని, గ‌త ద‌శాబ్దాలుగా తాము ఎన్నో దుర్గ‌తులు ఎదుర్కొన్నామ‌ని పేర్కొన్నారు.

Ladakh: Family members of jawans of Ladakh Scouts (who are at India-China border) say they're proud that their sons are fighting for country



Father of a soldier says,"I've 2 sons,both are in Ladakh Scouts. As a parent, I'm not scared.We are Ladakhis, we face adversities head-on" pic.twitter.com/yLAwRTrU1a