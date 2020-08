భ‌యంక‌ర‌మైన ముద్దంలో రెండు పులుల‌ను ఎప్పుడైనా చూశారా. ఈ చిరుత పులులు ఎప్పుడూ ఒక‌రిని వేటాడ‌మే కాని ఇలా ఒకేజాతికి చెందిన రెండు పులులు కొట్లాడ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి అనుకుంటారు చూసిన వారెవ‌రైనా. క‌ర్ణాట‌క‌లోని బ‌న్న‌ర్‌ఘ‌ట్ట బ‌యోలాజిక‌ల్ పార్క్‌లో రెండు పులులు ఒక‌రిపై ఒక‌రు దాడికి దిగారు. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

45 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను 'ఈ ప్ర‌పంచంలో మాన‌వ సంబంధం ఈ కంచె వ‌లె బ‌లంగా ఉంటే'..అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ వీడియో మొద‌టిసారి 2019లో సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌చురించ‌బ‌డింది. దీన్ని మ‌ర‌లా సుశాంత్ షేర్ చేయ‌గా మ‌ళ్లీ వైర‌ల్ అయింది.

If the human relationship in this world were as strong as this fence????

Wild tiger fights with a safari tiger at Bannerghatta, Karnataka. pic.twitter.com/gT5tCOX4Yk