మణిపూర్‌ : సహజంగా తయారయ్యే వస్తువులు ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాదు.. వీటి వల్ల పర్యావరణానికీ ఎలాంటి హాని ఉండదు. మీరు వెదురు టిఫిన్‌ క్యారియర్‌ను ఎప్పుడైనా చూశారా..? మామూలుగా అయితే అందరిండ్లల్లో స్టీల్‌ టిఫిన్‌ క్యారియర్లు, ఇత్తడితో చేసినవి ఉంటాయి. మరి ఈ చెక్కతో చేసిన క్యారియర్‌ ఏంటి అని మీకు సందేహం రావొచ్చు. అయితే ఈ వీడియో చూసేయండి. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ అధికారి సుధా రామెన్ చెక్కతో టిఫిన్‌ క్యారియర్‌ను తయారు చేసిన 37 సెకన్ల క్లిప్పింగ్‌ను తన ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

ఈ క్యారియర్‌ చూడ్డానికి అందంగా, చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. చాలా మంది కుటుంబాలకు జీవనోపాధి కల్పించడంలో సహజ ఉత్పత్తులు చాలా సాయం చేస్తాయని సుధా రామెన్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

మణిపూర్‌లోని చురాచంద్పూర్ వద్ద జోగం అనే వెదురు కర్రతో తయారు చేసిన ఈ చెక్క టిఫిన్ క్యారియర్‌ ఆకట్టుకుంటున్నది. ‘‘స్థానిక వనరులను ఉపయోగించి వినూత్నంగా దీన్ని తయారు చేశారు. సహజ ఉత్పత్తులను వాడండి అవి ఆకర్షణీయమైనవే కావు, పర్యావరణ అనుకూలమైనవి కూడా.. జీవనోపాధి పొందడానికి కూడా ఇది చాలా మందికి తోడ్పడుతుంది" అని రామెన్‌ పోస్టు చేశారు.

సుధా రామెన్ తన అనుచరులను స్థానిక ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలని కోరారు. "వెదురుతో తయారైన సహజ ఉత్పత్తుల ప్రయోజనాన్ని చూపించడానికి మాత్రమే ఈ సమాచారాన్ని పంచుకున్నాను. అటువంటి స్థానిక ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడంతో దానిపై ఆధారపడిన చాలా మంది జీవనోపాధికి తోడ్పడుతుంద’’ని ఆమె తెలిపారు. రామెన్‌ పెట్టిన వీడియోకు వేలల్లో వ్యూస్‌, లైకులు, కామెంట్‌లు వస్తున్నాయి.

Look at this Bamboo Tiffin carrier made by Zogam Bamboo at Churachandpur, Manipur. Beautiful and innovative design using local resources.



Use natural products - they are not just attractive, but also eco-friendly and it also supports many to have a livelihood. pic.twitter.com/7OFUpfvvWV