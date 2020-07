ఖ‌డ్గ‌మృగం ప్ర‌పంచంలో అతి ప్ర‌మాద‌క‌ర మృగం. దీనిని టీవీలో చూస్తేనే భ‌యంక‌రంగా క‌నిపిస్తుంది. అలాంటిది ద‌గ్గ‌ర నుంచి చూస్తే ద‌డుచుకోవ‌డం ప‌క్కా. కానీ ఒక అత‌ను మాత్రం దానికి బ్ర‌ష్ చేపించాడు. అదేనండీ మ‌నం ఉద‌యాన్నే టూత్‌బ్ర‌ష్‌‌తో దంతాలు శుభ్రం చేసుకుంటాం క‌దా.. అలానే ఈ జంతువుకు పెద్ద బ్ర‌ష్‌తో ప‌ళ్లు తోమాడు.

అందుకు ఖ‌డ్గ‌మృగం కూడా పూర్తిగా స‌హ‌క‌రించింది. ఒక నిమిషం పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో జంతువు నీటిలో నుంచి ఒడ్డుకు చేరి అత‌ని వ‌ద్ద‌కు వ‌చ్చి నోరు తెరిచింది. అత‌ను ఆ పెద్ద పెద్ద దంతాల‌ను ప‌ట్టుకొని బాగా శుభ్రం చేశాడు. ఇదంతా ఆశ్చ‌ర్యంగా అనిపిస్తున్న‌ప్ప‌టికీ నిజం. 'గ్రహం మీద అత్యంత ప్రమాదకరమైన జంతువులలో ఒకదాని పళ్ళను బ్రష్ చేయడం' అనే శీర్షిక‌తో నేచ‌ర్ ఈజ్ లిట్ అనే ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ షేర్ చేశారు. 'వీడియో చూసేవాళ్ల‌కు భ‌యం వేసింది కానీ, అత‌ను మాత్రం భ‌య‌ప‌డ‌కుండా ఈ ప‌నిచేయ‌డం గ్రేట్' అంటున్నారు నెటిజ‌న్లు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Casually brushing the teeth of one of the most dangerous animals on the planet pic.twitter.com/kmmyYclz3B