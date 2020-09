హైద‌రాబాద్‌: అగ్రిక‌ల్చ‌ర్ బిల్లుల‌ను వ్య‌తిరేకిస్తూ రాజ్య‌స‌భ‌లో ఆందోళ‌న చేప‌ట్టిన 8 మంది స‌భ్యుల‌ను ఇవాళ స‌స్పెండ్ చేశారు. ఆ సంఘ‌ట‌న‌పై ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. ప్ర‌జాస్వామ్య భార‌త నోరు నొక్కే ప్ర‌య‌త్నం కొన‌సాగుతున్న‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు. తొలుత విప‌క్ష ఎంపీల స్వ‌రాన్ని వినిపించ‌కుండా చేశార‌ని, ఆ త‌ర్వాత పార్ల‌మెంట్ నుంచి ఎంపీల‌ను స‌స్పెండ్ చేశార‌ని, ప్ర‌భుత్వం రైతు వ్య‌తిరేక చ‌ట్టాల‌ను రూపొందించిన‌ట్లు రాహుల్ విమ‌ర్శించారు. ప్ర‌భుత్వ నిరంకుశ విధానాల వ‌ల్ల దేశం ఆర్థిక సంక్షోభానికి దారి తీస్తుంద‌ని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.



’Muting Of Democratic India’ continues: by initially silencing and later, suspending MPs in the Parliament & turning a blind eye to farmers’ concerns on the black agriculture laws.



This ‘omniscient’ Govt’s endless arrogance has brought economic disaster for the entire country.