సాధార‌ణంగా వ‌న్య‌ప్రాణుల మ‌ధ్య ఆహారం కోసం పోటీ ఉంటుంది. ఆక‌లి తీర్చుకోవ‌డానికి ఎంత పెద్ద జంతువుల‌నైనా ఎదురిస్తుంటాయి. తాజాగా అలాంటిదే ఓ వీడియో నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. అయితే ఇది చిన్న జీవులు, పెద్ద జీవుల‌కు మ‌ధ్య పోటీ కాదు. రైనో, ఏనుగు గు మ‌ధ్య పోటీ. కానీ ఇక్క‌డ మాత్రం రైనోలు ఒక‌వైపు, గ‌జ‌రాజం ఒక వైపు.

ఓ ఫారెస్ట్ లో ప‌శుగ్రాసం (ప‌చ్చి గ‌డ్డి) వేశారు. ఆ గ‌డ్డి కోసం రైనోలు, ఏనుగు అక్క‌డికి వ‌చ్చాయి. రైనోలు ఏనుగును త‌రిమి ఆ గ‌డ్డి తిందామ‌నుకున్నాయి. కానీ గ‌జ‌రాజం వాటికి ఆ అవ‌కాశం ఇవ్వ‌లేదు. ఏనుగు తొండంతో మ‌ట్టిని రైనోల వైపు విసురుతూ వాటిని ద‌గ్గ‌ర‌కు రానియ్య‌లేదు. గ‌డ్డి మొత్తం ఏనుగు తిని క‌డుపు నింపుకుంది. మొత్తానికి ఆహారం సంపాదించుకునే పోటీలో ఏనుగు గెలిచింది .

Elephant fends off the challenge from rhinos for fodder.



