కేరళలోని వాయనాడ్ సమీపంలో ఓ ఏనుగు హల్‌చల్ చేసింది. అయితే చూడడానికి జనమే లేరు. లాక్‌డౌన్ పుణ్యమా అని అందరూ తలుపులు వేసుకుని ఇంటికే పరిమితమైతే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఆ ఏనుగు ఖాళీగా ఉన్న వీధులను పరిశీలిస్తూ తనదారిన తాను వెళ్లిపోయింది. ఓ మహిళ గుట్టుగా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. మనుషులు లాక్ డౌన్ సరిగా పాటిస్తున్నారా లేదా అని సదరు ఏనుగు పర్యవేక్షణకు వచ్చిందని నెటిజనులు జోకులు వేసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ఏనుగుల సంచారం మామూలే. అప్పుడప్పుడూ అవి జనావాసాల్లోకి వస్తూనే ఉంటాయి. కాకపోతే మన కథలోని ఏనుగు సర్‌ప్రైజ్ విజిట్‌కు వచ్చిన అధికారిలా దర్జా ఒలకబోయడం, మూసిన దుకాణనాలు, తలుపులను పరికించడం చూపరులకు గమ్మత్తుగా అనిపించింది.

