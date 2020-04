వీధుల్లో ఏనుగు నడిచిందంటూ.. ఇదొక ఫేక్ వీడియో

హైదరాబాద్: ప్రస్తుతం ఫేక్ వీడియోల యుగం నడుస్తున్నది. పొద్దున లేస్తే ఇలా జరిగింది.. అంటూ లెక్కలేనన్ని ఫేక్ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో దర్శనమిస్తుంటాయి. ఈ వీడియోల నిగ్గు తేల్చేందుకు కొన్ని సంస్థలు నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉన్నాయి. అయినా ఫేక్ వీడియోల వరదకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. తాజాగా కరోనా లాక్ డౌన్ సందర్భంగా నిర్మానుష్యమైన డెహరాడూన్ వీధుల్లో ఓ అడవి ఏనుగు సంచారం చేసిందంటూ వీడియో దర్శనమిచ్చింది. తీరా చూస్తే అది కొన్ని నెలల క్రితం కరోనా ఊసే లేని రోజుల్లో జరిగిన ఘటన అని తేలింది. అయినా వచ్చిన ప్రతి వీడియో నిజమైనదేనా కాదా అని తరచి చూసే ఆసక్తి, అవకాశాలు ఎంతమందికి ఉంటాయి. అందుకే ఫేక్‌లు రాజ్యమేలుతున్నాయి. ఇలాంటివాటి వల్ల ఎవరికీ నష్టం లే్కపోవచ్చు. కానీ ఇటీవల తృప్తి దేశాయ్‌ని అప్రతిష్ట పాల్జేసే వీడియో ఒకటి ప్రచారమైంది. అలాంటివి శిక్షార్హమైనవే.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Elephant seen in Dehradun Jollygrant area।<br>Amid this corona pandemic, Nature claiming its territory again <a href="https://twitter.com/hashtag/CoronaUpdate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoronaUpdate</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CoronavirusOutbreakindia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoronavirusOutbreakindia</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%A4%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#आतंकी_तबलीगी_जमात</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%9C%E0%A4%BC_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#कोरोना_मरकज़_निज़ामुद्दीन</a> <a href="https://t.co/jqJ3KrIbpB">pic.twitter.com/jqJ3KrIbpB</a></p>— himanshu vyas (@himiVYAS) <a href="https://twitter.com/himiVYAS/status/1246274444177190913?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>