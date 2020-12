రైలు ట్రాక్ దాటుతున్న ఏనుగుల మంద‌.. వీడియో

చెన్నై : స‌ర్క‌స్‌లో గానీ, జూ లో గానీ, ఏదేని స్వామివారి ఊరేగింపులో గానీ ఏనుగు చూస్తే సంతోష భ‌రితులవుతుంటారు పిల్ల‌లు, పెద్ద‌లు. మ‌రి అదే ఏనుగుల గుంపును చూస్తే అబ్బా అనాల్సిందే. ఇటువంటి ఘ‌ట‌నే త‌మిళ‌నాడులో చోటుచేసుకుంది. తమిళనాడులోని పెరియనాగ తుమై-కేలమంగళం రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య గ‌ల ట్రాక్‌ను ఏనుగు మంద ఒక‌టి క్రాస్ చేసింది. గుంపుగా ఉన్న ఏనుగుల మంద రైలు ప‌ట్టాల‌ను దాటే దృశ్యం రికార్డు అయి వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను రైల్వేశాఖ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ఏనుగులు క్రాస్ చేసే ప్ర‌దేశంగా ఈ స్థ‌లాన్ని గుర్తించిన‌ట్లు తెలిపింది. కావునా ఏనుగుల సంర‌క్ష‌ణార్థం ఆ ప్ర‌దేశంలో రైళ్ల రాక‌పోక‌ల వేగం ఉద‌యం వేళ‌ల్లో గంట‌కు 50 కిలోమీట‌ర్లుగా అదే రాత్రి స‌మ‌యాల్లో గంట‌కు 40 కిలోమీట‌ర్లుగా ఉంటుంద‌ని పేర్కొంది.



Watch this fascinating video of elephant herd crossing rail track between

Periyanaga Thumai & Kelamangalam stations, Tamil Nadu.



This is an identified elephant crossing corridor with speed limit of 50 kmph in day time & 40 kmph during night to ensure safety of elephants. pic.twitter.com/hOIcgLTbmG