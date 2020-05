స్మిమ్మింగ్ చేస్తుంటే సడెన్ గా ఏనుగొచ్చింది..వీడియో

ఓ బ‌హిరంగ ప్ర‌దేశంలో ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కొంత‌మంది స‌ర‌దాగా ఈత కొడుతున్నారు. ఇంతలోనే హఠాత్తుగా భారీ గ‌జ‌రాజం స్విమ్మింగ్ పూల్ ద‌గ్గ‌ర‌కు వ‌చ్చింది. పూల్ లో ఉన్నవారికి ఒక్క‌సారిగా ఏనుగు చూసేస‌రికి నోటి వెంట మాట రాలేదు.

అయితే ఆ ఏనుగు మాత్రం ఎవ‌రినీ ఏమ‌న‌కుండా పూల్ లోని నీటిని తాగి త‌న దాహం తీర్చుకుంది. ఆ త‌ర్వాత త‌న దారిన తాను వెళ్లిపోయింది ఏనుగు. పూల్ లో ఉన్న‌వారు మాత్రం మ‌న‌సులో కొంత భ‌యంగా ఉన్నా ఎటూ క‌ద‌ల‌కుండా నీటిలో ఎక్క‌డివాళ్లు అక్క‌డే ఉండిపోయారు. ఏనుగు త‌న దాహం తీర్చుకోవ‌డానికి చాలా దూరం నుంచి వ‌చ్చిన‌ట్లు అర్థ‌మ‌వుతుంది.

Elephants have a keen sense of smell because of presence of millions of scent receptors.Are known to detect water sources KMs away.



It did precisely that to spoil the pool party & have a satisfactory drink.



