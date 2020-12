వీరి వివాహ వార్షికోత్సవం.. నిజంగా అదుర్స్‌!.. వీడియో వైరల్‌

వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని మరింత మధురంగా జరుపుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు కలలు కంటుంటారు. తమ ఊహలకు అద్దినట్లుగా ఉండేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుంటారు. బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య కలకాలం నిలిచిపోయేలా వేడుకను జరుపుకుంటుంటారు. అయితే, ఒక జంట మాత్రం తమ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా, కొత్తగా నిర్వహించుకోవాలని వారి జీవిత ప్రయాణాన్ని పునర్నిర్మించారు. వారి సృజనాత్మక ఆలోచన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియోను చూసిన ఎవరైనా వీరి సృజనాత్మకతను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదనే చెప్పాలి.



పుట్టిన తర్వాత జంటగా కలువడం మొదలుకొని.. తాతలుగా మారడం వరకు వారి మొత్తం ప్రయాణం కొనసాగి వీడియో చూసే వారికి కూడా కొత్త అనుభూతిని ఇస్తున్నది. ట్విట్టర్ యూజర్ @ మినిమీస్ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో.. "ఎవరో వారి వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని ఇలా జరుపుకున్నారు.!" అనే కాప్షన్‌తో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ జంట వారి పుట్టిన సంవత్సరాల 1953, 1959 తో మొదలై 1976లో వివాహంతో ఒకటి కావడం.. కుమార్తెలు, కుమారుడు జన్మించినట్లుగా వర్ణించటానికి వీడియోలో ఒక్కొక్కరుగా చేరడంతో ఈ జంట వారి జీవితంలోని తదుపరి దశల వైపు నడుస్తుంది. 2000 లో వారు తమ సొంత ఇంటిని కొన్నప్పుడు కుటుంబ జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక క్షణం. వారి జీవితంలోని తరువాతి దశల్లో పిల్లలకు వివాహాలు కావడం.. వారి జీవిత భాగస్వాములు ఒక్కొక్కరుగా వీడియోలో చేరుతుండటం ఆశ్చర్యానుభూతుల్ని పంచుతుంది. మనవలు, మనవరాళ్ళు.. కార్లు కొనుక్కోవడం... ఇలా వారి జీవితంలో ముఖ్యఘట్టాలను వీడియోలో పొందుపరిచిన తీరు అద్భుతంగా ఉన్నది.

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. 1.86 కోట్ల పైగా వ్యూస్‌ లభించగా.. 12,300 మందికిపైగా లైక్‌ చేశారు. వారి జీవితపు మైలురాళ్లను కుటుంబంతోపాటు జరుపుకోవడం చూసిన నెటిజన్లు ఆనందించారు.

"ఇది మన భారతీయ సంస్కృతిని సరళమైన, అద్భుతమైన రీతిలో చిత్రీకరించడానికి కేవలం అందమైన మార్గం.. దీన్ని ఇష్టపడ్డాను! ఆ కుటుంబానికి అభినందనలు" అని ఒక నెటిజెన్‌ వ్యాఖ్యానించగా.. "ఇది చాలా సృజనాత్మకంగా జరిగింది. కుటుంబానికి అభినందనలు!" అని మరో నెటిజెన్‌ రాశారు. మీరూ ఆ వీడియోను చూసి అభినందించండి.

Someone celebrated their wedding anniversary like this.!



❤️❤️❤️ pic.twitter.com/wXt14jE62U