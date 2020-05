అమ్మాయిలనే కాదు... అబ్బాయిలను ఎడ్యుకేట్‌ చేయండి

ఢిల్లీ : రుతుస్రావం అనేది సిగ్గుపడాల్సిన అంశం కాదు. అది శరీరంలో జరిగే సహజ ప్రక్రియ. ఈ విషయంలో అమ్మాయిలనే కాదు అబ్బాయిలను ఎడ్యుకేట్‌ చేయాల్సిందిగా కేంద్ర మహిళా-శిశు అభివృద్ధిశాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ పిలుపునిచ్చారు. నేడు మెనుస్ట్రియల్‌ హైజిన్‌ డే. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మంత్రి ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందించారు. జన్‌ ఔషది కేంద్రాల్లో అందుబాటు ధరలకే శానిటరీ నాప్‌కిన్స్‌ను లభిస్తున్నయన్నారు. దేశంలోని మహిళలంతా ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, రుతుస్రావంపై అవగాహన కల్పించే నిమిత్తం ప్రతీ ఏడాది మే 28న మెనుస్ట్రియల్‌ హైజిన్‌ డే ను నిర్వహిస్తున్నారు.



Affordable sanitary napkins have been made available through all Jan Aushadhi Kendras thereby ensuring #MenstrualHygiene for millions of Indian women. On #MHDay2020 let’s commit ourselves to educating not only girls but also boys that menstruation is not a matter of shame. https://t.co/5U0XRyARW9