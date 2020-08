అహ్మదాబాద్‌ : గుజరాత్‌లో శుక్రవారం తెల్లవారు జామున 12.44 గంటలకు భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 3.1 తీవ్రత నమోదైంది. జైపూర్‌కు ఉత్తరం దిక్కున 82 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూపంక కేంద్రాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. దీన్ని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ ధ్రువీకరించింది. కాగా, గురువారం అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని తవాంగ్‌ 42 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉదయం భూ ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి. రిక్టర్‌ స్కేలుపై ప్రకంపనల తీవ్రత 3.0గా నమోదైనట్లు జాతీయ భూకంప అధ్యయన కేంద్రం తెలిపింది. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో జనాలు భయంతో ఇండ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. కొద్ది రోజుల కిందట మిజోరాం, నాగాలాండ్‌, మణిపూర్‌, సిక్కిం రాష్ట్రాల్లోని పలు చోట్ల వరుసగా భూ ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో తరచూ భూమి కంపిస్తుండడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ వైపు కరోనా మహమ్మారి జనాన్ని వణికిస్తుండగా.. మరో వైపు ప్రకృతి ప్రకోపం చూపుతుండడంతో జనం బెంబేలెత్తుతున్నారు.

An earthquake of magnitude 3.1, occurred 82 km north of Jaipur in Rajasthan, at 12:44 am today: National Center for Seismology (NCS)