ప్ర‌కృతిలో కొన్ని దృశ్యాలు చాలా వింతంగా, ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంటాయి. బ్రిటీష్ యాక్ట‌ర్, డైరెక్ట‌ర్, సినిమాటోగ్ర‌ఫ‌ర్ గెవిన్ డేవిడ్ ఫ్రీ గ‌ద్ద కంటి చూపు విధానం ఎలా ఉంటుందో చూపించేందుకు ఒక వీడియో తీశాడు.

గెవిన్ డేవిడ్ ప‌చ్చిక మైదానంలో గ‌ద్ద‌ను ఓ స్టాండ్‌పై ఉంచాడు. ఆ త‌ర్వాత గ‌ద్ద త‌న కంటిలోని పొర (త్వ‌చం)ల‌ను ఎలా మూసుకుంటుందో చాలా క్లోజప్ షాట్ లో చిత్రీక‌రించాడు. కండ్ల‌కు ర‌క్ష‌ణ‌గా ఉన్న తొడుగును ఎలా మూస్తుందో వీడియోలో చూడొచ్చు. సాధార‌ణంగా మ‌నుషుల చూపు సామ‌ర్థ్యంతో పోలిస్తే..గ‌ద్ద‌ల చూపు స్థాయి 4-8 రెట్లు ఎక్కువ‌.

This is how an #Eagle blinks. Incredible nature captured by Gavin Free in slow motion. They have nictating membranes which slide across eye from front to back, wiping dust & durt. pic.twitter.com/kTNJBFyOGt