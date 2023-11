Watch: మద్యం మత్తులో రైలు పట్టాలపై లారీ నడిపిన డ్రైవర్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

November 25, 2023 / 04:02 PM IST

చండీగఢ్‌: మద్యం సేవించిన మత్తులో ఉన్న డ్రైవర్‌ లారీని రైలు పట్టాలపై నడిపాడు. (Drunk Man Drives Truck On Railway Track) ఆ లారీ రైలు పట్టాల వద్ద చిక్కుకుపోవడంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఇంతలో మరో ట్రాక్‌పై వస్తున్న ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ట్రైన్‌ లోకో పైలట్‌ పట్టాలపై లారీ ఉండటాన్ని గమనించాడు. వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. పంజాబ్‌లోని లూథియానాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం నడి రాత్రి వేళ మద్యం మత్తులో ఉన్న లారీ డ్రైవర్‌ షేర్పూర్ ఫ్లైఓవర్ సమీపంలోని రైల్వే ట్రాక్‌ పైకి దానిని నడిపాడు. రైలు పట్టాల మధ్యలో ఇరుకున్న లారీ అక్కడి నుంచి ముందుకు కదలలేదు. దీంతో ఆ లారీని అక్కడే వదిలేసి డ్రైవర్‌ పారిపోయాడు.

కాగా, గోల్డెన్ టెంపుల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్‌ లూథియానా స్టేషన్‌కు చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే రైలు పట్టాల మధ్యలో లారీ నిలిచి ఉండటాన్ని లోకో పైలట్‌ గమనించాడు. వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేశాడు. దీంతో ఆ రైలు లారీని కొద్దిగా తాకి ఆగింది. ఈ సంఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగలేదు.

మరోవైపు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రైల్వే అధికారులు, రైల్వే, స్థానిక పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రైలు పట్టాల మధ్యలో నిలిచి ఉన్న లారీని క్రేన్‌ సహాయంతో అక్కడి నుంచి తొలగించారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు. పరారీలో ఉన్న లారీ డ్రైవర్‌ కోసం వెతుకుతున్నారు.

కాగా, ఈ సంఘటన వల్ల లూథియానా స్టేషన్‌కు చేరుకోవాల్సిన, అక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సిన పలు రైళ్లు కొంత ఆలస్యంగా బయలుదేరాయి. పట్టాల మధ్యలో లారీ నిలిచి ఉన్న వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Late night in #Ludhiana, a drunk truck driver drove the truck on the railway track for about 1 KM and later fled from the spot, leaving the truck behind. Taking cognizance of the matter, Railway Police removed the truck from the track and cleared the entire railway track. pic.twitter.com/HCLYKi6OiT

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) November 25, 2023