న్యూఢిల్లీ: డ్రోన్ కెమెరాల సాయంతో ఢిల్లీ పోలీసులు కంటైన్ మెంట్ జోన్ ల‌లో ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్నారు. హాట్ స్పాట్ గా ఉన్న చాందిని మ‌హ‌ల్ ఏరియాలో ప్ర‌జ‌ల క‌ద‌లిక‌ల‌ను డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా పోలీసులు గ‌మ‌నిస్తున్నారు. చాందిని మ‌హ‌ల్ పోలీస్ స్టేష‌న్ లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 8 మంది పోలీసుల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ గా తేలిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ కేసుల నేప‌థ్యంలో పాటిటివ్ గా తేలిన వ్య‌క్తుల‌తో స‌న్నిహితంగా ఉన్న వారిని గుర్తించి క్వారంటైన్ లో ఉంచారు. మ‌రోవైపు లాక్ డౌన్ తో ఇబ్బంది ప‌డుతున్న పేద ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన నిత్య‌వ‌స‌ర స‌రుకుల‌ను ఢిల్లీ ప్ర‌భుత్వం అంద‌జేస్తున్న‌ది.

