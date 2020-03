హైద‌రాబాద్: శ్రీరామ‌న‌వ‌మి ఉత్స‌వాలు స‌మ‌యం ఆస‌న్న‌మైనా.. ప్ర‌స్తుతం కరోనా లాక్‌డౌన్ నేప‌థ్యంలో జ‌నం ఇండ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మ‌య్యారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌చార‌స‌మాచార శాఖ‌.. మ‌రోసారి రామ‌య‌ణం సీరియ‌ల్‌ను దూర‌ద‌ర్శ‌న్‌లో ప్ర‌సారం చేయాల‌ని భావిస్తున్న‌ది. ప‌బ్లిక్ డిమాండ్ నేప‌థ్యంలో.. ఈ సీరియ‌ల్‌ను శ‌నివారం నుంచి ప్ర‌సారం చేయ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర స‌మాచార‌శాఖ మంత్రి ప్ర‌కాశ్ జ‌వ‌దేక‌ర్ తెలిపారు. ఈ సీరియ‌ల్ ప్ర‌తి రోజూ ఉద‌యం 9 గంట‌ల నుంచి 10 వ‌ర‌కు ఒక ఎపిసోడ్‌, ఆ త‌ర్వాత రాత్రి 9 గంట‌ల నుంచి 10 గంట‌ల వ‌ర‌కు మ‌రో ఎపిసోడ్‌ను ప్ర‌సారం చేస్తారు. తొలిసారి రామ‌య‌ణం సీరియ‌స్ 1987 నుంచి 1988 మ‌ధ్య కాలంలో దూర‌ద‌ర్శ‌న్‌లో ప్ర‌సారం అయ్యింది. ఈ సీరియ‌ల్ ఇండియ‌న్ టెలివిజ‌న్ రేటింగ్స్‌ను మార్చేసింది.



Happy to announce that on public demand, we are starting retelecast of 'Ramayana' from tomorrow, Saturday March 28 in DD National, One episode in morning 9 am to 10 am, another in the evening 9 pm to 10 pm: Minister Information & Broadcasting Prakash Javadekar (file pic) pic.twitter.com/cfDm8N6ggC