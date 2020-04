డోర్ టు డోర్ శానిటైజింగ్..వీడియో

గోవా: క‌రోనా బారి నుంచి ప్ర‌జ‌లను ర‌క్షించేందుకు గోవా ప్ర‌భుత్వం లాక్ డౌన్ ను కొన‌సాగిస్తోంది. గోవాలో డోర్ టు రోడ్ శానిటైజేష‌న్ డ్రైవ్ ను చేప‌ట్టింది. గోవాలోని ఓ గ్రామంలో పారిశుద్ద్య కార్మికులు ప్ర‌తీ ఇంటికీ తిరుగుతూ శానిటైజింగ్ స్ప్రే చేస్తున్నారు. క‌రోనా రాకుండా వ్య‌క్తిగ‌త ప‌రిశుభ్ర‌త పాటించేలా అంద‌రూ జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాల‌ని, సామాజిక దూరం పాటించాల‌ని పారిశుద్ద్య కార్మికులు, అధికారులు ప్ర‌జ‌ల‌కు సూచ‌న‌లు చేస్తున్నారు.

గోవాలో క‌రోనా కేసులు జీరోకు ప‌డిపోవ‌డంతో..క‌రోనా ఫ్రీ రాష్ట్రంగా ఏర్ప‌డింది. ఎవ‌రికైనా అనుమానిత లక్షణాలున్న‌ట్లు తెలిస్తే..వైద్య బృందాలు ఎప్ప‌టిక‌పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్ర‌త్త‌లపై సూచ‌న‌లు చేస్తున్నాయి.

#WATCH Goa: Door-to-door sanitisation drive carried out at a village in Goa today, as a preventive measure against the spread of #Coronavirus. pic.twitter.com/Ek8BlN1TLU