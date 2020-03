ఆగ్రా చేరుకున్న ట్రంప్‌, మెలానియా

అహ్మదాబాద్‌: అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌ డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ దంపతులు, కుటుంబ సభ్యులు తాజ్‌మహల్‌ సందర్శన కోసం ఆగ్రా ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్నారు. వీరికి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌, గవర్నర్‌ ఆనందీబెన్‌ పటేల్‌ ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంప్రదాయ నృత్యాలు, సాంస్కతిక కార్యక్రమాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి నేరుగా తాజ్‌మహల్‌ వద్దకు వెళ్లారు. భార్య, కూతురు, అల్లుడితో కలిసి ట్రంప్‌ తాజ్‌ సందర్శనకు రావడంతో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Uttar Pradesh: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump received by UP Governor Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath in Agra. pic.twitter.com/d53DDzMi35