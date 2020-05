ఓ కుక్క రెప్ప‌పాటు కాలంలో చాక‌చ‌క్యంగా త‌న ప్రాణాలు కాపాడుకుంది. ముంబై లోని ఫిల్మ్ సిటీలో ఓ భ‌వ‌నం గేటు ముందు కుక్క ప‌డుకుని ఉంది. గేటు ప‌క్క‌నే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది గ‌దిలో ఉన్నారు. ఇంత‌లోనే స‌డెన్ గా చిరుత అక్క‌డికి దూసుకొచ్చింది. చిరుత వ‌స్తున్న‌ట్లు తెలుసుకున్న కుక్క వెంట‌నే సర్రున గేటు సందులో నుంచి బిల్డింగ్ లోకి పారిపోయి త‌న ప్రాణాల‌ను కాపాడుకుంది.



చిరుత వ‌చ్చిన‌ట్లు గుర్తించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వెంట‌నే త‌న గ‌ది తలుపును మూసివేశాడు. క్ష‌ణ‌కాలంలో చిరుత‌కు చిక్క‌కుండా కుక్క త‌న‌ను తాను కాపాడుకున్న వీడియో నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ఒక‌వేళ కుక్క అప్ర‌మ‌త్తంగా లేకుంటే ఆ చిరుత సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి చేసేది.

Late night drama at film city, Mumbai.

The leopard narrowly missed its dinner. But never gave up. It is reported that it took away the dog that night for its breakfast. pic.twitter.com/N80Smr8Jle